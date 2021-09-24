Единороссы утратили большинство в парламенте Алтайского края, получив 31 из 68 мандатов

БАРНАУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в новом созыве Алтайского краевого Законодательного собрания по итогам прошедших выборов получила 31 мандат из 68, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального избиркома.

"По партийным спискам "Единая Россия" получает 12 мандатов, КПРФ - 9, "Справедливая Россия - За правду" - 5, ЛДПР и "Коммунисты России" по 4 мандата. По одномандатным избирательным округам "Единая Россия" получила 19 мандатов, КПРФ 15 мандатов", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, в новом составе регионального парламента у "Единой России" будет 31 мандат, оставшиеся 37 - у КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР и "Коммунистов России". В пресс-службе регпарламента ТАСС уточнили, что в пока еще действующем, седьмом созыве, "Единая Россия" имеет 43 мандата, КПРФ - 8, ЛДПР - 9, "Справедливая Россия" - 6.

"Выборы депутатов Госдумы и выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва, которые прошли на территории Алтайского края 17, 18 и 19 сентября, признаны состоявшимися, а их результаты - действительными", - отметили в пресс-службе избиркома.

Кандидаты от партии "Единая Россия" на выборах нового созыва одержали победу в 19 из 34 одномандатных округов. Оставшиеся 34 мандата из 68 будут распределены между пятью партиями, которые смогли преодолеть пятипроцентный барьер поддержки избирателей. По партийным спискам на выборах краевого парламента единороссов поддержали 34,33% избирателей, КПРФ отдали свои голоса 24,04% избирателей. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получила 13,68% голосов, "Коммунисты России" - 12,08% и ЛДПР -10,72%.

В Алтайском крае в этом году работали 1 тыс. 793 избирательных участка, на которых свой выбор в течение трех дней могли сделать могли сделать 1 млн 792 тыс. 470 жителей. Явка составила около 40%, что сопоставимо с явкой на выборах депутатов Госдумы и Алтайского Заксобрания в 2016 году. Тогда "Единая Россия" на выборах в региональный парламент получила более 34% голосов избирателей и проиграла только в трех одномандатных округах. ЛДПР тогда поддержали более 21% проголосовавших жителей, КПРФ - более 21%, более 17% поддержали "Справедливую Россию".

О выборах в Алтайское Заксобрание

В Алтайское краевое Заксобрание сроком на пять лет избираются 68 депутатов. Выборы проходят по смешанной системе, при которой половина депутатского корпуса (34 мандатов) получают места по спискам партий, другая половина (34 мандатов) - по одномандатным округам. Такая система используется на выборах в АКЗС с 2004 года. Чтобы попасть в АКЗС, партия должна набрать пять и более процентов голосов избирателей. В одномандатных округах кандидатам достаточно получить простое большинство голосов.