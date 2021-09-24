Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отказался от мандата депутата Госдумы

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Новосибирский губернатор Андрей Травников, возглавлявший территориальную группу партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму восьмого созыва от Новосибирской и Омской областей, написал заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального отделения партии.

"Губернатор Новосибирской области Андрей Травников написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы. Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ", - сказали в пресс-службе.

В Новосибирской области 17-19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы и муниципальные избирательные кампании. "Единая Россия" набрала на выборах в области 35,2% голосов избирателей.

50-летний Андрей Травников назначен врио губернатора Новосибирской области осенью 2017 года, через год его избрали главой региона. Он также является секретарем регионального отделения "Единой России". На выборах в 2021 году Травников возглавил территориальный список партии вместе с заместителем председателя Госдумы седьмого созыва Александром Жуковым.