ЦИК отклонил жалобу "Яблока", которое просило отменить результаты выборов в Госдуму

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу оставил без удовлетворения жалобу партии "Яблоко", которая ранее просила признать результаты выборов депутатов Госдумы недействительными и отменить их.

"Жалобу политической партии "Яблоко" оставить без удовлетворения", - сказал член ЦИК Антон Лопатин. По его словам, ЦИК принимал свои решения по кандидатам в ходе кампании, руководствуясь законодательством или решением судов.

"Начну с той части, связанной с ограничением пассивного избирательного права. Да, действительно, есть нормы законодательства, ЦИК - правоприменительный орган, все нормы своей компетенции исполняет в соответствии с действующим законодательством. Да, действительно, появились такие нормы, которые связаны с экстремизмом и терроризмом, нормы, связанные с иностранными агентами и с лицами аффилированными с лицами иностранных агентов", - отметил член ЦИК.

По его словам, жалоба "Яблока" также касалась агитации. "Мы подробно останавливались и разбирали фактически каждый абзац жалобы, я не вижу смысла еще раз повторять. В этой части еще раз скажу про того самого [Бориса] Вишневского, который никакого отношения к выборам в депутаты Госдумы не имеет, и ту технологию, которая описана в жалобе, как минимум странно [упоминать]".

Лопатин отметил, что всего в Центризбирком за период избирательной кампании поступило 188 обращений и жалоб, "ЦИК молниеносно [на них] реагировал".

О жалобе

Ранее "Яблоко" подало жалобу в ЦИК на якобы нарушения избирательного законодательства в период выборов в Госдуму. Партия просит отменить выборы, жалуется на "ограничения избирательных прав граждан, воспрепятствование деятельности оппозиционных партий и кандидатов, а также фактический запрет на агитационные мероприятия под предлогом борьбы с эпидемией". Также "Яблоко" пожаловалось на отстранение шести кандидатов из-за "причастности к экстремистской деятельности". Кроме того, в партии считают, что голосование в течение трех дней якобы затрудняло наблюдение за выборами, а система онлайн-голосования не является прозрачной и открытой.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%.

Кроме того, единороссы победили в 198 одномандатных округах, представители КПРФ - в девяти, кандидаты от "Справедливой России - За правду" - в восьми. В пяти округах победу одержали самовыдвиженцы, в двух - кандидаты от ЛДПР, еще в трех - по одному кандидату от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы".