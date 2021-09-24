МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы, сообщили в пятницу в пресс-службе областного избиркома. Его мандат будет передан Станиславу Гонтарю, который идет под №2 в областном партийном списке кандидатов.

"В связи с отказом Жириновского Владимира Вольфовича от получения мандата депутата Мурманской областной думы седьмого созыва на заседании избиркома области принято решение передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Мурманской областной думы седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутому в составе областного списка кандидатов мурманским региональным отделением ЛДПР Гонтарю Станиславу Всеволодовичу", - говорится в сообщении.

Ранее Жириновский также отказался от мандата депутата думы Югры седьмого созыва.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Мурманской области прошли выборы депутатов Госдумы, выборы в областную думу седьмого созыва, дополнительные выборы Совета депутатов Мурманска, Североморска, Апатитов, а также выборы депутатов местных районных и сельских советов. Явка на выборы составила 43,84%. Мурманская область вошла в число регионов, где можно было проголосовать дистанционно. "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму с 35,81% голосов избирателей, второе место у КПРФ - 17,81%, третье у ЛДПР - 11,06% голосов избирателей. "Справедливая Россия - За правду" - 11,21%, "Новые люди" - 8,56%.