Памфилова сообщила, что доля отказов в участии в онлайн-голосовании составила менее 1%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Доля отказов избирателям в участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) сведена к минимуму и составила менее 1%. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"За это время мы очень хорошо поработали на федеральном уровне, Москва тоже. У нас количество отказов менее 1%. Я имею в виду отказы, когда люди через mos.ru или единый портал госуслуг подают заявление, им идет отказ. Мы свели это к минимуму", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Она подчеркнула, что во всех случаях это был объективный отказ в случаях, когда, например, в базе не совпадали какие-то данные о человеке. Памфилова отметила, что эту группу избирателей "никто не лишал права проголосовать". "Человек, понимая, что у него отказ, мог сориентироваться, прийти на свой участок и как обычно проголосовать. Поэтому снимаю эту претензию", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, в ходе предварительных тренировок и на прошлых выборах доля отказов была существенно больше.