{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Избирком по онлайн-голосованию завершит свою работу 19 октября

Председатель территориального избиркома по дистанционному электронному голосованию Илья Массух надеется, что полученный опыт будет востребован на следующих выборах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель территориального избиркома по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) Илья Массух сообщил, что комиссия прекратит работу 19 октября, и выразил надежду, что полученный опыт будет востребован на следующих выборах.

На эту тему
Как проходил единый день голосования - 2021
Как проходил единый день голосования - 2021

"Работа комиссии через месяц закончится, 19 октября. Думается, что тот опыт, который получили коллеги из регионов, будет востребован на следующий год", - сказал Массух.

По его словам, во время выборов на линию техподдержки комиссии поступило около 20 звонков, "все отработаны". "Жалоб не поступало, комиссия подвела итоги и подписала протокол", - добавил Массух.

"То, что проголосовало около 2,7 млн человек, говорит о том, что избиратель принимает систему электронного голосования, она ему удобна. Мы видим и по явке, и по динамике, что в первые дни голосования обе системы [ДЭГ] получили порядка 60-70%", - добавил он.

На прошедших 17-19 сентября выборах система ДЭГ применялась в семи регионах РФ. При этом выборы на федеральной платформе проходили в шести регионах - Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в Москве прошло на собственной платформе. В общей сложности на него зарегистрировались около 2,7 млн человек.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
Единый день голосования
Памфилова назвала провокацией позднюю подачу "Яблоком" жалобы на итоги думских выборов
Читать полностью