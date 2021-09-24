Избирком по онлайн-голосованию завершит свою работу 19 октября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель территориального избиркома по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) Илья Массух сообщил, что комиссия прекратит работу 19 октября, и выразил надежду, что полученный опыт будет востребован на следующих выборах.

"Работа комиссии через месяц закончится, 19 октября. Думается, что тот опыт, который получили коллеги из регионов, будет востребован на следующий год", - сказал Массух.

По его словам, во время выборов на линию техподдержки комиссии поступило около 20 звонков, "все отработаны". "Жалоб не поступало, комиссия подвела итоги и подписала протокол", - добавил Массух.

"То, что проголосовало около 2,7 млн человек, говорит о том, что избиратель принимает систему электронного голосования, она ему удобна. Мы видим и по явке, и по динамике, что в первые дни голосования обе системы [ДЭГ] получили порядка 60-70%", - добавил он.

На прошедших 17-19 сентября выборах система ДЭГ применялась в семи регионах РФ. При этом выборы на федеральной платформе проходили в шести регионах - Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в Москве прошло на собственной платформе. В общей сложности на него зарегистрировались около 2,7 млн человек.