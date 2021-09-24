В ОП призвали обкатать систему онлайн-голосования к выборам президента в 2024 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич считает, что систему дистанционного электронного голосования можно будет применить на выборах президента России в 2024 году. Об этом он сказал в пятницу на заседании ЦИК.

"У нас в Общественной палате огромное количество заявок из регионов, которые не просто просят, они требуют, чтобы дистанционное электронное голосование вводили у них со следующего года в тестовом режиме на региональных и местных выборах. Мы за два года можем это, обязаны пробовать, обкатать к выборам президентским", - пояснил Мальевич.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность, что система онлайн-голосования будет расширяться по мере готовности регионов. Она не исключила, что система ДЭГ будет применяться и на президентских выборах в 2024 году.

На прошедших 17-19 сентября выборах система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.