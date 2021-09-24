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Песков заявил, что принятие США новых санкций против РФ перечеркнет "дух Женевы"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Возможное принятие США новых санкций против России является наихудшим сценарием развития отношений двух стран и перечеркнуло бы "дух Женевы". Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Палаты представителей Конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий новые рестрикции против Москвы.

"Этому законопроекту предстоит пройти еще несколько итераций, и дальше будет вопрос, прислушается ли администрация [США] к этим рекомендациям относительно санкций. Но, конечно же, это наихудший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, который появился после Женевы", - сказал представитель Кремля.

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