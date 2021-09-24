Песков: политическая сатира в РФ ненаказуема, если не переходит грань оскорблений

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Политическая сатира в России не преследуется, однако в законе предусмотрена ответственность за оскорбление и унижение представителей власти. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос, как в Кремле относятся к штрафам для актеров из сатирического ролика про вымышленного уссурийского политика Виталия Наливкина.

Представитель Кремля отметил, что ничего не знает о таком сатирическом проекте.

"Если она (сатира - прим. ТАСС) остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, их унижения и так далее, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это. Но мы знаем, что в законе есть положения, которые вменяют ответственность как раз за переход этой грани", - сказал Песков. Он подчеркнул, что эта грань "очень тонкая", поэтому такие вопросы "нужно рассматривать в каждом отдельном случае".