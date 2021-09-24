Бречалов отказался от депутатского мандата в Госдуме

"Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отказался от получения депутатского мандата", - сообщили в пресс-службе.

Бречалов возглавлял региональный список кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму на территории Удмуртской Республики. Вторым по списку выдвигался первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме седьмого созыва Андрей Исаев, который одержал победу по Удмуртскому одномандатному избирательному округу № 33, и также написал отказ от списочного мандата. Таким образом, мандат депутата по списку переходит министру национальной политики Удмуртии Ларисе Бурановой, которая занимала третью строчку в партийном списке.

В правительстве республики сообщили, что глава региона подписал указ об освобождении от должности Бурановой с 24 сентября. Она более 20 лет трудилась в министерстве на разных должностях.

"Единая Россия" набрала на выборах депутатов Госдумы в Удмуртии по федеральному избирательному округу 35,63% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Андрей Исаев набрал 35,63% голосов после обработки 100% протоколов на выборах по Удмуртскому одномандатному округу № 33.