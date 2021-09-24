Песков сообщил, что образ жизни Путина на самоизоляции не изменился

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Самоизоляция из-за коронавируса в окружении президента Владимира Путина внесла некоторые условные ограничения, однако образ жизни главы государства не изменился. Об этом журналистам в пятницу рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Самоизоляция - это такое условное ограничение. Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом - ежедневным, ежечасным, вместе с закрытой линией связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно и ежеминутно по этим линиям связи, в постоянном контакте с членами правительства, с председателем правительства, с руководством администрации", - сказал представитель Кремля, заметив, что "это почти круглосуточный процесс работы".

"Конечно же, в обеспечении жизнедеятельности главы государства и с точки зрения безопасности, и с точки зрения обеспечения его всеми каналами получения информации принимает участие достаточно большое, но в настоящее время ограниченное количество людей", - сообщил Песков.

Пресс-секретарь заметил, что у Путина есть определенный образ жизни, в который входят, например, тренировки в бассейне. "Конечно, поводов его [образ жизни] менять никаких нет", - считает Песков. При этом он затруднился ответить на вопрос, продолжает ли президент общаться с домашними питомцами. "Все-таки карантин, поэтому я не имею возможности лично общаться [с президентом], поэтому просто не располагаю такой информацией", - объяснил представитель Кремля, пообещав при возможности уточнить эти подробности.

На прошлой неделе Путин объявил, что в его ближайшем окружении выявлены случаи заражения коронавирусом, поэтому он вынужден уйти на самоизоляцию. При этом глава государства, как неоднократно подчеркивал Песков, продолжает работать по насыщенному мероприятиями графику, встречи и совещания проводятся по видеосвязи.