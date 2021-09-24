Песков не ответил на вопрос, будет ли Путин предлагать кандидатуру спикера Госдумы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, собирается ли глава государства Владимир Путин предлагать кандидатуру спикера Государственной думы на встрече в субботу с лидерами фракций, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов.

"Дождемся завтрашнего дня", - сказал Песков, комментируя соответствующий вопрос журналистов.

Песков также затруднился ответить, будут ли приглашены на встречу с Путиным лидеры парламентских фракций или же в видеоконференции будут участвовать и главы партий, которые не прошли в Госдуму, но чьи кандидаты выиграли выборы в одномандатных округах. "Я точно вам список не могу сказать, он еще дорабатывается. Но главным образом речь идет о том, кто будет иметь свои фракции", - сказал представитель Кремля, пообещав уточнить детали накануне начала мероприятия в субботу.