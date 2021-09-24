Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%, в них приняли участие более 56 млн россиян. Об этом в пятницу сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги избирательной кампании.

"В выборах приняли участие 56 млн 483. тыс. 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей", - проинформировала она.

Председатель Центризбиркома уточнила, что на 355 зарубежных избирательных участках в 144 странах мира в выборах приняли участие 198 тыс. 180 россиян.

Явка избирателей на предыдущих парламентских выборах в 2016 году составила 47,88%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%.