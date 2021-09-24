ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их состоявшимися

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования.

"Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК "признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными".

"Единая Россия" получила в Госдуме 8-го созыва 324 мандата, всего в нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев, сообщила Памфилова.

"Единая Россия" - 324 мандата, КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия" - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13 мандатов. По одному - "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста, пять мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения", - сказала Памфилова.