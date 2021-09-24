Парламентарии России просят СЕ не допускать ограничения делегаций в ПАСЕ из-за вакцин

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) просит Совет Европы повлиять на власти Франции, чтобы не допустить ограничений в отношении парламентариев на предстоящей сессии ассамблеи по принципу применяемых вакцин от коронавируса. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил глава делегации РФ Петр Толстой.

По его словам, российская делегация "просит Совет Европы повлиять на власти Франции в целях не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса".

В пятницу Толстой принял участие в заседании Бюро ПАСЕ. "На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией", - напомнил он, заметив, что во Франции не признают вакцину "Спутник V".

"При этом французы ставят русских в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности с авторами русофобских резолюций (украинцами, прибалтами и др). Между тем мы всем приезжающим к нам европейцам обеспечиваем нормальные условия для работы и не запираем людей на карантин", - указал Толстой.

Депутат пояснил, что сейчас для властей Франции все страны "делятся по зонам, но не по принципу уровня заболеваемости и потенциальной опасности приезжающих оттуда иностранцев, а по тому, какая вакцина применяется". "Россия входит в так называемую красную зону, так как у нас не используются вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer", - добавил он. Толстой при этом подчеркнул, что "вакцинная дискриминация происходит при молчаливом согласии и невмешательстве Совета Европы".

"В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - резюмировал Толстой.

Об участии России в сессии ПАСЕ

Изначально ожидалось, что осенняя сессия ПАСЕ будет проходить в гибридном формате. Депутаты Госдумы седьмого созыва планировали участвовать в ней дистанционно, а ряд сенаторов собирались приехать в Страсбург.

В четверг сенатор Владимир Круглый заявил, что российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу на осенней сессии ПАСЕ из-за отсутствия сертификата о вакцинации одним из препаратов, одобренных в ЕС. По его словам, сенаторов уведомили о возможности передвигаться лишь между отелем и зданием Совета Европы. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, возглавляющий сенатскую часть делегации РФ в ПАСЕ, сообщил ТАСС, что сенаторы ждут окончательную официальную позицию французской стороны об условиях, которые будут созданы делегации для участия в работе ПАСЕ.

Позже источник в российском парламенте сообщил ТАСС, что все члены российской делегации будут участвовать в сессии удаленно, по видеосвязи.

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин в связи с этой ситуацией заявил, что "российская делегация должна быть допущена в Парламентскую ассамблею представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений".

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября. Основное внимание планируется уделить вопросам климата и окружающей среды, однако в повестке заявлены также дебаты о последствиях конфликта между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, в понедельник будет принято решение по запросам на срочные дебаты о ситуации в Афганистане и ее последствиях для Европы.