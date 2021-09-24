Памфилова сообщила, что недействительными признаны 40,6 тыс. бюллетеней в 43 регионах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Избирательные комиссии по всей стране признали недействительными 40 605 избирательных бюллетеней на 157 участках в 43 регионах РФ. Об этом в пятницу сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги выборов.

"На сей момент известно, по нашей информации, признаны комиссиями недействительными 40 605 избирательных бюллетеней, - сказала она. - Это 0,0004% от числа бюллетеней, выданных избирателю. Это грязная кампания?"

Председатель Центризбиркома также напомнила о своих призывах решительно отменять итоги голосования, "если есть хоть малейшие сомнения" в их достоверности.

Среди причин признания бюллетеней недействительными Памфилова, в частности, назвала производственный брак, некачественное оформление реестров выездного голосования, заполнение бюллетеней самими членами избиркомов, нарушение целостности сейф-пакетов или переносных ящиков для голосования.

Центризбирком получил 200 обращений о возможной фальсификации результатов выборов, отметила Памфилова на заседании комиссии. Она уточнила, что это 2,4% от общего количества письменных обращений в ЦИК России.

По ее словам, речь идет именно об обращениях, "это не значит, как на карте "Голоса" (движение, признанное иноагентом — прим. ТАСС), набросали бог знает что, 5 тыс. нарушений". Памфилова заметила, что именно эта цифра тиражируется представителями западных стран, некоторыми зарубежными и российскими СМИ. Глава ЦИК напомнила, что на прошлых выборах после проверки карты "Голоса" настоящих нарушений "в общей сложности там был совершенно небольшой процент".

"5 тыс. разного рода сообщений, основа которых - информационный мусор, нельзя выдавать на таком уровне", - подчеркнула Памфилова. Она заверила, что все сообщения будут проверены, чтобы дать "полный расклад этой спекуляции". "Мы готовы сидеть здесь с утра до ночи, все 5 тыс. этих сообщений рассмотреть, если только пресса, в том числе и иностранная, готова это объективно отражать, а не так, как она это делает", - добавила Памфилова.

"Мы заинтересованы и будем дальше заинтересованы выявлять нарушения, если такие имеются, давать должную оценку", - резюмировала Памфилова.

Где отменили итоги голосования

"На 19 избирательных участках, что составляет одну стотысячную долю процента, отменены итоги голосования в целом по участку в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей", - сообщила Памфилова.

"Из них на 16 избирательных участках в девяти регионах - город Санкт-Петербург, республики Калмыкия и Крым, Ставропольский край, Ивановская, Московская, Нижегородская, Саратовская, Тверская области - отменены итоги голосования по выборам депутатов Государственной думы", - добавила Памфилова.

По словам главы ЦИК, на 13 участках в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, в Московской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях также отменены итоги голосования по выборам депутатов региональных парламентов "и иным совмещенным с ними выборам".

Как отметила Памфилова, итоги голосования "нещадно отменялись" везде, где были допущены нарушения, ставящие под сомнение волеизъявление избирателей, "чтобы не было затем причин у кого-то усомниться в достоверности результатов голосования".

Возможное принуждение

Кроме того, Центральная избирательная комиссия России получила 166 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию на выборах. "Особое внимание всегда уделяется обращениям, содержащим сведения о возможном принуждении к голосованию. За все время, тоже очень много об этом говорилось, мы получили на сей момент всего 166 обращений", - сказала Памфилова.

Она сообщила, что всего информационный центр ЦИК предоставил российским гражданам порядка 810 тыс. информационных услуг. "Это обращения разного рода, которые нельзя сказать, что это жалобы <...> Из того массива, что я сказала, там в основном граждане просят разъяснить что-то, свои позиции высказывают, чисто жалоб по этому вопросу - 166", - отметила глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что все жалобы, "естественно, требуют внимательного рассмотрения", часть из них уже рассмотрены. "Мы оперативно направили все необходимые материалы руководителям регионов, откуда пришли такие жалобы, в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Надеемся, что дождемся внятных ответов", - сказала она.