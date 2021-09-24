В "Единой России" довольны своим результатом на выборах в Госдуму

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" довольна своим результатом на прошедших выборах и выполнит все предвыборные обещания. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

"Вы должны быть уверены, что мы не подведем. Мы исполним все предвыборные обещания, которые сконцентрированы в народной программе", - сказал он на заседании ЦИК в пятницу.

"Единая Россия" довольна своим результатом. Мы одержали убедительную победу и подтвердили конституционное большинство и свое политическое лидерство. При этом мы значительно обновили депутатский корпус", - добавил Ревенко.