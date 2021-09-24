Постпред РФ расценил как политически ангажированный доклад по Белоруссии комиссара ООН

ЖЕНЕВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия расценила как "политически ангажированный" доклад по Белоруссии, представленный в Женеве верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Этот доклад является "наглядным примером грубого вмешательства" во внутренние дела суверенной страны, заявил, выступая в пятницу на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире всемирной организации Геннадий Гатилов.

"С сожалением отмечаем политически ангажированный характер представленного устного доклада о ситуации в Белоруссии", - отметил глава российской дипмиссии и напомнил, что Россия изначально выступала против принятия в СПЧ резолюции, на основании которой и был подготовлен этот обзор. "Он стал еще одним наглядным примером грубого вмешательства во внутренние дела суверенной Белоруссии под предлогом мнимой заботы о правах человека", - констатировал дипломат.

Гатилов подчеркнул, что представленный доклад "в очередной раз доказал контрпродуктивность и бесперспективность создания политически ангажированных страновых мониторинговых механизмов, под какой бы личиной они ни утверждались". Подобный подход, по его словам, "способен лишь обострить конфронтацию".

Российский дипломат назвал "неоправданным" назначение верховным комиссаром ООН "трех экспертов, которым поручено изучение с правами человека в Белоруссии". Подобное решение "никоим образом не вытекало из смысла поручения, данного советом". Гатилов призвал "впредь воздерживаться от подобных скоропалительных решений".

Резолюция по Белоруссии была принята СПЧ 18 сентября 2020 года: в этом документе к Бачелет обращена просьба "вести тщательный мониторинг положения в области прав человека" в стране. Верховный комиссар сообщила в пятницу на сессии о назначении ею в этой связи трех международных экспертов - Сьюзан Базилли из Канады, Каринны Москаленко из России и Марко Милановича из Сербии. В своем устном докладе Бачелет утверждала, что "в 2021 году ситуация в Белоруссии продолжала ухудшаться".