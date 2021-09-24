Памфилова не согласна, что люди стояли в очередях на избирательные участки по принуждению

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает оскорбительными для граждан утверждения, что они стояли в очередях на избирательные участки на выборах в Госдуму по принуждению.

Выступая в пятницу на заседании Центризбиркома, где подводятся итоги выборов в Госдуму, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратил внимание, что в первый день выборов (в пятницу, 17 сентября) возле избирательных участков выстраивались очереди из желающих проголосовать, причем в этих очередях не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. "Выстраивались огромные очереди без всякой социальной дистанции, часами стояли люди, непонятно, по чьей воле и по чьей вине", - посетовал он.

"Да, есть кадры, как наши председатели [избирательных] комиссий бегали, когда увидели эти очереди, уговаривали, чтобы на расстоянии люди [стояли], маски раздавали, просили: "Ну пожалуйста, придите в следующий день". Народ стоял насмерть", - ответила на это замечание Памфилова. "Пойдите и скажите им, что их кто-то невольно пригнал. Я думаю, что они оскорбятся", - предположила глава Центризбиркома.

Выборы в Госдуму 8-го созыва из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, впервые проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.