Жириновский отказался от мандата депутата Заксобрания Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Законодательного собрания Свердловской области, сообщается в Telegram-канале областной избирательной комиссии. По итогам прошедшего в пятницу заседания облизбиркома мандат Жириновского передали Леониду Хаютину, находящемуся в общеобластной части списка кандидатов от реготделения ЛДПР под № 3.

"Рассмотрев заявление об отказе от получения депутатского мандата Жириновского Владимира Вольфовича (общеобластная часть, № 1), признанного избранным депутатом Законодательного собрания Свердловской области в составе зарегистрированного списка кандидатов, выдвинутого <...> Свердловским региональным отделением <...> ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Избирательная комиссия Свердловской области признала этот мандат вакантным и передала его Хаютину Леониду Валерьевичу (общеобластная часть, № 3)", - говорится в сообщении.

Ранее Жириновский также отказался от депутатских мандатов думы Югры седьмого созыва, Мурманской областной думы, Госсовета Чувашии, Курской областной думы.

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в заксобрание региона "Единая Россия" получила 35,56% голосов, КПРФ - 22,98%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 14,5%, ЛДПР набрала 9,35% голосов, у партии "Новые люди" - 9,19%.