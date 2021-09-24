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Единый день голосования

Жириновский отказался от мандата депутата Заксобрания Свердловской области

Избирательная комиссия региона передала вакантное место Леониду Хаютину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Законодательного собрания Свердловской области, сообщается в Telegram-канале областной избирательной комиссии. По итогам прошедшего в пятницу заседания облизбиркома мандат Жириновского передали Леониду Хаютину, находящемуся в общеобластной части списка кандидатов от реготделения ЛДПР под № 3.

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"Рассмотрев заявление об отказе от получения депутатского мандата Жириновского Владимира Вольфовича (общеобластная часть, № 1), признанного избранным депутатом Законодательного собрания Свердловской области в составе зарегистрированного списка кандидатов, выдвинутого <...> Свердловским региональным отделением <...> ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Избирательная комиссия Свердловской области признала этот мандат вакантным и передала его Хаютину Леониду Валерьевичу (общеобластная часть, № 3)", - говорится в сообщении.

Ранее Жириновский также отказался от депутатских мандатов думы Югры седьмого созыва, Мурманской областной думы, Госсовета Чувашии, Курской областной думы.

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в заксобрание региона "Единая Россия" получила 35,56% голосов, КПРФ - 22,98%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 14,5%, ЛДПР набрала 9,35% голосов, у партии "Новые люди" - 9,19%.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияЕдиный день голосованияСвердловская область
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