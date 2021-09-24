Новичками от единороссов в Думе станут представляющие ОНФ Кастюкевич и Цунаева

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, председатель общероссийской организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева войдут во фракцию единороссов в новом созыве Госдумы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Например, среди новых лиц в нижней палате парламента руководитель центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева", - говорится в сообщении.

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, наряду с опытными депутатами в Госдуму приходит много новых лиц. "Есть представители Общероссийского народного фронта, движения "Мы вместе", победители конкурсов "Лидеры России" и "ПолитСтартап". Много молодежи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину", - цитирует Турчака пресс-служба партии.

"Мы ставили перед собой цель - получить более 300 мест в новой Думе. Сегодня мы можем уже официально констатировать, что наша партия по итогам голосования получила 324 мандата", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября.