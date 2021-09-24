Жириновский отказался от мандата депутата Курской областной думы

КУРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, губернатор Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия") и координатор регионального отделения движения "Волонтеры-медики" Алексей Гапонов ("Единая Россия"), прошедшие в Курскую областную думу по партийным спискам, отказались от мандатов депутатов регионального парламента, сообщил в пятницу избирком области.

"Три кандидата отказались принять мандаты депутатов Курской областной думы седьмого созыва: Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР), Старовойт Роман Владимирович ("Единая Россия"), Гапонов Алексей Юрьевич ("Единая Россия")", - говорится в сообщении.

Мандаты по решению избирательной комиссии области передали другим кандидатам в депутаты облдумы по единому избирательному округу.

С 17 по 19 сентября в Курской области проходили выборы депутатов Госдумы и Курской областной думы, возможностью проголосовать в дистанционном электронном формате воспользовались около 47 тыс. человек (почти 93% от внесенных в список). По итогам голосования "Единая Россия" получает 31 из 45 мандатов в Курской областной думе, КПРФ - семь мандатов, ЛДПР - два, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два мандата, "Новые люди" - один, Партия пенсионеров - один, и один мандат достается самовыдвиженцу.