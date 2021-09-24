Келин заявил, что Лондон занял заметно более активную позицию в политике после Brexit

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Великобритания стала играть значительно более активную роль в политической сфере после завершения выхода страны из Евросоюза (Brexit), а некоторые ее инициативы вне ЕС весьма полезны. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, Великобритания по завершении Brexit "почувствовала себя глобальным игроком, не скованным совместной внешней политикой Евросоюза". "До этого здесь было все ясно: решения, которые принимались в ЕС, выполнялись Лондоном, - отметил Келин. - А сейчас Лондон стал значительно более активен как постоянный член Совета Безопасности ООН. Он продвигает целый ряд инициатив, некоторые из которых, на мой взгляд, полезны. Например, предстоящая конференция по климату в Глазго".

Дипломат напомнил, что Лондон "пытался сколотить совещание по Афганистану в Совете Безопасности", которое в итоге состоялось. "С политической точки зрения он действительно стал более активно себя вести", - продолжил посол.

Келин в то же время указал, на "целый ряд вопросов", которые остаются неурегулированными в экономической сфере. "Нет никакого соглашения по инвестициям. Например, нет [понимания] по визовым обменам, до сих пор идут отсрочки по контролю на североирландской границе, до сих пор не действует фитосанитарный контроль, - подчеркнул он. - Эти хвосты еще предстоит дорабатывать".

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов. В то же время был введен таможенный, санитарный и фитосанитарный контроль.