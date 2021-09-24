Памфилова поблагодарила избирателей за участие в выборах в Госдуму

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова после заседания, посвященного утверждению итогов выборов в Госдуму, поблагодарила избирателей за участие в кампании.

"Вам огромное спасибо, что вы вместе с нами во всем этом участвовали. Огромное спасибо нашим избирателям. Мы сделали все что могли исходя из своего понимания чести и совести, а судить уже вам. Это были самые сложные выборы", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов о заключительных словах по итогам выборов.

Центризбирком на заседании в пятницу утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования.

В соответствии с итогами выборов "Единая Россия" получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Кроме того, в Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.