Губернатор Курской области Роман Старовойт отказался от мандата депутата Госдумы

КУРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт, возглавлявший территориальный список партии "Единая Россия" на выборах депутатов Государственной думы, отказался от мандата. Об этом ТАСС сообщил глава региона.

"Принял решение отказаться от мандатов депутата Госдумы и Курской областной думы. При этом, поскольку в региональном парламенте явное большинство за "Единой Россией", я не снимаю с себя ответственность за реализацию народной программы партии. Нацелен на тесную работу с коллегами, чтобы оправдать ожидания курян", - сказал Старовойт.

Ранее избирательная комиссия Курской области уведомила о том, что Старовойт отказался от мандата депутата регионального парламента.

С 17 по 19 сентября в Курской области проходили выборы депутатов Госдумы и Курской областной думы, возможностью проголосовать в дистанционном электронном формате воспользовались около 47 тыс. человек (почти 93% от внесенных в список). По итогам голосования "Единая Россия" получила 31 из 45 мандатов в Курской областной думе, кандидаты от партии также получили наибольшую поддержку избирателей области на выборах в Госдуму - 43,48% голосов.