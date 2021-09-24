Толстой надеется, что докладчики ПАСЕ по выборам в России будут опираться на факты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы седьмого созыва Петр Толстой в пятницу выразил надежду на то, что докладчики ПАСЕ по выборам в РФ не поддадутся на антироссийские провокации и будут опираться на факты.

"Сегодня на Бюро ПАСЕ уже пришлось отражать атаки русофобов при обсуждении доклада оценочной миссии", - сообщил Толстой в своем телеграм-канале.

По его словам, "остается надеяться, что при разработке итогового документа докладчикам удастся не поддаться на провокации, которые звучат на площадках ПАСЕ, которые касаются, в частности, голосования граждан России в Крыму и в Донбассе".

Толстой рассчитывает, что "докладчики смогут уберечь себя от искушения опираться не на факты, а на смонтированные при участии разных иностранных НКО видео о якобы имевших место вбросах на избирательных участках".

ЦИК России в пятницу утвердил итоги выборов в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября.