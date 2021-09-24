Жириновский и глава Карелии отказались от мандатов в заксобрании региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков, возглавлявший список партии "Единая Россия" на выборах в законодательное собрание республики, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский, шедший первым в списке партии в этой же выборной кампании, отказались от своих мандатов в региональном парламенте. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ЦИК Карелии.

"От своих мандатов отказались Артур Парфенчиков и Владимир Жириновский", - заявили в центризбиркоме республики.

Информации, кому достанутся освободившиеся кресла в заксобрании, в центризбиркоме Карелии пока нет. Согласно окончательным итогам выборов, в новом парламенте Карелии 22 мандата получила партия "Единая Россия", набрав по единому списку 28,96% голосов избирателей, по четыре мандата получили КПРФ и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду!" (16,91% и 12,81% по спискам соответственно), по два места - партия "Яблоко" и ЛДПР (8,54% и 9,86 %). По одному мандату получили "Новые люди" (6,35%) и "Партия пенсионеров" (5,6%), ранее не представленные в заксобрании.

Глава Карелии уже подписал указ о созыве вновь избранного законодательного собрания. Первое заседание назначено на 6 октября.

В Карелии с 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную думу, также жители голосовали за кандидатов, которые войдут в седьмой созыв заксобрания республики. Кроме того, выборы прошли в Петрозаводский и Костомукшский городские советы, завершились еще ряд муниципальных избирательных кампаний.