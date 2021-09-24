МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Мэрия Москвы отказала КПРФ в проведении акции на Пушкинской площади 25 сентября из-за ограничений в связи с пандемией. Участников могут привлечь к ответственности, заявили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В правительство Москвы поступало уведомление о проведении 25 сентября 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 14:00 мск до 17:00 мск на Пушкинской площади с количеством участников до 5 тыс. человек <...> Предлагаем инициаторам акции воздержаться от ее проведения, а гражданам - от участия в ней. Также сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия лица, принимавшие в нем участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте напомнили, что в городе продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, в связи с чем митинг и не был согласован.

"В настоящее время отдельные инициаторы указанной акции заявляют, что она пройдет в формате встречи депутатов с избирателями и посредством ресурсов интернета и некоторых средств массовой информации распространяют призывы принять в ней участие", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в соответствии с требованиями федерального закона встречи депутатов Госдумы с избирателями проводятся в пределах территории, определенной данному депутату, в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи.

"Подчеркиваем, что заявленная для проведения акции территория, не соответствует указанным требованиям, и <…> использование специальных условий проведения встреч депутатов с избирателями для реализации иных целей, включая выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики недопустимо", - заключили в департаменте.