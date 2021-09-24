Патрушев провел телефонный разговор с Салливаном

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы отношений двух стран, а также затронули ситуацию в Афганистане. Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Обсуждены вопросы, связанные с российско-американскими отношениями. Подчеркнута важность продолжения диалога России и США по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности", - говорится в сообщении. "При обсуждении региональной проблематики затронута ситуация в Афганистане", - уточнили в аппарате Совбеза.

Стороны также дали высокую оценку взаимодействию по линии ряда ведомств двух стран, в том числе состоявшейся на днях встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.

Стороны подчеркнули важность диалога РФ и США по стратегической стабильности и кибербезопасности.

"Подчеркнута важность продолжения диалога России и США по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.