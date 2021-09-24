Совет депутатов Саранска принял отставку главы города

ТАСС, 24 сентября. Совет депутатов Саранска 24 сентября принял отставку главы города Петра Тултаева, который занимал этот пост с 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

"Городской Совет депутатов принял отставку главы города Петра Тултаева. Исполнение обязанностей возложено на первого заместителя главы города Илью Соколова", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, Тултаев подал в отставку в связи с избранием его депутатом Государственного собрания Мордовии.

"Последние девять лет без остатка посвящены Саранску. За этот период только построено 13 детских садов, а это ни много ни мало более 3 тысяч мест, еще десять реконструированы и капитально отремонтированы, введены в эксплуатацию две школы. Ремонтировали дворы и благоустраивали парки. <...> За каждым объектом, большим и малым, стоит неимоверный труд, за каждый из них я переживал, болел душой. А Чемпионат мира по футболу 2018 года - это отдельная глава и в моей жизни, и в истории Саранска", - написал Тултаев в своем аккаунте в "Инстаграм", добавив, что за работу на посту главы города ему не стыдно.

По данным администрации городского округа Саранск, Тултаев был избран на должность главы городского округа Саранск 1 ноября 2016 года, до этого с 2012 года был главой администрации Саранска, ранее занимал должность министра культуры Мордовии. Илья Соколов назначен первым заместителем главы Саранска 24 августа. С января 2021 года он занимал должность старшего советника главы и правительства Республики Мордовия.

В Мордовии 17-19 сентября проходили выборы главы Мордовии, депутатов Государственной думы, госсобрания, городского совета Саранска, а также муниципальных депутатов.