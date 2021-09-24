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Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы

Он передаст мандат лидеру нижегородского списка партии Дмитрию Кузнецову
Захар Прилепин Александр Щербак/ТАСС
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Захар Прилепин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы, он передаст мандат лидеру нижегородского списка партии Дмитрию Кузнецову. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Прилепина.

"Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу", - сказал пресс-секретарь политика.

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