МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы, он передаст мандат лидеру нижегородского списка партии Дмитрию Кузнецову. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Прилепина.

"Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу", - сказал пресс-секретарь политика.