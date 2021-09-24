Рябков: отсутствие прогресса в ратификации ДВЗЯИ создает трудности для сферы разоружения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Отсутствие прогресса в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) создает препятствия для дальнейших договоренностей в сфере ядерного разоружения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на 12-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

Замминистра обратил внимание на то, что восемь стран, ратификация договора которыми обязательна для его вступления в силу, по-прежнему не смогли предпринять практические действия для его подписания или ратификации. "Отсутствие прогресса на этом направлении создает серьезные препятствия в сфере ядерного нераспространения и разоружения. Трудно разрабатывать новые договоренности, когда уже существующие не могут полноценно функционировать даже спустя четверть века с момента их заключения", - приводятся слова Рябкова в пятницу на сайте МИД РФ.

Он подчеркнул, что в сфере нераспространения ядерного оружия не должно быть места политической ангажированности, а также попыткам обеспечить для себя стратегические преимущества через отказ участвовать в ключевых международных договорах. "Недопустимо, чтобы международная безопасность становилась заложницей амбиций тех или иных стран", - добавил Рябков.