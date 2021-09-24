Лавров встретится в ООН с председателем президентского совета Ливии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проведет встречи с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также примет участие в министерской встрече в формате Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"Запланированы контакты с председателем Президентского совета Ливии, генсеком ООН, президентом Словении и главой МИД Мали, а также министерская встреча Россия - ССАГПЗ", - информировал собеседник.