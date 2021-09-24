Губернатор Подмосковья Воробьев отказался от мандата депутата Госдумы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, который возглавлял региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму, планирует отказаться от депутатского мандата и остаться на текущей должности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев не планирует идти в Госдуму", - сказали ТАСС в пресс-службе, добавив, что он отказался от мандата.

Собеседник отметил, что Воробьев остается на посту губернатора.

Выборы депутатов Госдумы проходили с 17 по 19 сентября. В результате голосования "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату. Также в нижнюю палату прошли пять самовыдвиженцев.