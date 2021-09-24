Жириновский и губернатор Вологодской области отказались от мандатов в заксобрании региона

ВОЛОГДА, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ("Единая Россия"), мэры Вологды и Череповца Сергей Воропанов и Вадим Германов ("Единая Россия"), избранные в Заксобрание Вологодской области по партийным спискам, отказались от мандатов депутатов регионального парламента, сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"Владимир Жириновский, возглавлявший список ЛДПР на выборах в Заксобрание области, отказался от мандата депутата заксобрания в пользу Владимира Селякова (возглавлял фракцию ЛДПР в предыдущем созыве областного парламента - прим. ТАСС). Под вторым номером списка на выборы шел депутат областного парламента Антон Гримов. По итогам выборов ЛДПР получает два мандата", - сообщили ТАСС в избиркоме.

От "Единой России" на выборы в региональный парламент по областному избирательному округу шли губернатор Олег Кувшинников, сенатор от Вологодской области, Герой России Юрий Воробьев, спикер областного парламента Андрей Луценко, мэр Вологды Сергей Воропанов и мэр Череповца Вадим Германов. "От своих мандатов отказались Кувшинников, Воропанов и Германов. Они будут переданы следующим по областному списку зарегистрированным кандидатам в депутаты", - сообщили в избиркоме.

В частности, вакантные мандаты будут переданы директору по ремонтам дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Сергею Добродею, руководителю регионального исполкома "Единой России" Игорю Даценко и депутату Госдумы прошлого созыва Евгению Шулепову.

Как сообщил в пятницу спикер заксобрания Андрей Луценко, первое заседание нового созыва областного парламента состоится 27 сентября. "34 депутата изберут председателя заксобрания, его заместителей, руководителей и членов девяти постоянных комитетов. Важный вопрос первой установочной сессии - наделение полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от регионального парламента. Напомним, он избирается из числа депутатов Заксобрания"- написал Луценко на своей странице во "Вконтакте".

На прошедших выборах в Госдуму в Вологодской области "Единая Россия" одержала победу по единому избирательному округу, получив 34,31% голосов при явке избирателей 45,53%. По обоим одномандатным округам также победили представители "Единой России" - заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова с 34,81% голосов и действующий депутат Госдумы от области, единоросс Алексей Канаев с 37,68%. На выборах в заксобрание области "Единая Россия" набрала 35,65% голосов и семь мандатов, также представители партии победили во всех 17 одномандатных округах. В итоге у представителей "Единой России" конституционное большинство в областном парламенте - 24 мандата, у КПРФ - пять, у ЛДПР и "Справедливой России - За правду" - по два, у Партии пенсионеров - один. Всего в заксобрании 34 места.