Губернатор Петербурга уволил двух вице-губернаторов и главу комитета по соцполитике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей двух вице-губернаторов и еще нескольких чиновников городской администрации, сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о чиновниках, которые прошли на выборах в законодательные органы власти.

"Распоряжением губернатора ряд руководителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга освобождены от должности. Губернатор Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении от государственной должности Санкт-Петербурга вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского и вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко. Также от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга освобождены председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Валерий Гарнец, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед", - говорится в сообщении.

Бельский вошел в общегородскую часть списка "Единой России" на выборах в заксобрание седьмого созыва по единому избирательному округу, остальные получили большинство голосов на выборах в городской парламент по одномандатным округам.