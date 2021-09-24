Лидер ЛДПР Жириновский отказался от мандата депутата Псковского областного собрания

ПСКОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, избранный в Псковское областное собрание по партийным спискам, отказался от мандата депутата регионального парламента, сообщил ТАСС региональный координатор партии в Псковской области Антон Минаков.

"Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Псковского областного собрания. Мандат автоматически переходит следующему кандидату по единому избирательному округу, то есть Антону Минакову", - сказал собеседник агентства.

В Псковской области 17-19 сентября проходило трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного собрания. Кроме того, жители выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.

При голосовании за депутатов в псковское заксобрание за "Единую Россию" было отдано 39,61% голосов, на втором месте - КПРФ (20,47%), на третьем - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (9,09%). Следом идут ЛДПР (8,5%), "Новые люди" (6,22%), "Яблоко" (6,2%), Партия пенсионеров (3,68%). "Коммунисты России" и партия "Родина" набрали менее 3% голосов. Партия "Новые люди" будет впервые представлена в региональном парламенте, в котором теперь будут состоять представители шести партий.