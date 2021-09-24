Бутина заявила, что принимает депутатский мандат от кировского губернатора и пойдет в Думу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина, освобожденная в 2019 году из американской тюрьмы, заявила ТАСС, что пойдет в Госдуму по списку "Единой России", приняв депутатский мандат от губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Ранее в пятницу в пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, что Васильев отказался от мандата депутата Госдумы, после этого он будет передан Бутиной, которая идет второй по списку.

"Да, эта информация действительна, от мандата отказался губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев. Я вторая была по списку и получаю мандат депутата Госдумы, мандат я принимаю", - пояснила Бутина.

Пока неизвестно, членом какого думского комитета станет Бутина. "Я рассматриваю разные предложения, посмотрим", - сказала она.

Бутина стала победителем предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по единому федеральному списку от Кировской области. Она является членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.