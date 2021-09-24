Захарова прокомментировала инцидент с российскими журналистами в Косове

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Москва расценивает инцидент с российскими журналистами в Косове как свидетельство неспособности властей этого автономного края обеспечить права СМИ. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности, а также как акт преднамеренной дезинформации, целью которого было переключение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряженности в КиМ (Косове и Метохии - прим. ТАСС). Считаем важным отметить, что часть ответственности за эти далекие от демократических идеалов проявления лежит на западных "опекунах" края", - отметила дипломат.