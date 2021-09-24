{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова прокомментировала инцидент с российскими журналистами в Косове

РФ расценивает произошедшее как свидетельство неспособности властей края обеспечить права СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Москва расценивает инцидент с российскими журналистами в Косове как свидетельство неспособности властей этого автономного края обеспечить права СМИ. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности, а также как акт преднамеренной дезинформации, целью которого было переключение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряженности в КиМ (Косове и Метохии - прим. ТАСС). Считаем важным отметить, что часть ответственности за эти далекие от демократических идеалов проявления лежит на западных "опекунах" края", - отметила дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Единый день голосования
Бутина заявила, что принимает депутатский мандат от кировского губернатора и пойдет в Думу
Пока неизвестно, членом какого думского комитета станет Мария Бутина
Читать полностью