Путин встретится с лидерами прошедших в ГД партий и избранными главами регионов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет встречи с руководителями партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, а также с избранными главами регионов.

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина ожидается насыщенный рабочий день, встречи по итогам выборов пройдут в режиме видеоконференций. Представитель Кремля отмечал, что президент поздравит "Единую Россию" с победой, но не прогнозировал, будет ли глава государства поднимать вопрос о кандидатуре спикера Госдумы нового состава.

Представители партий, приглашенные на встречу, намерены обсудить разные аспекты прошедшей кампании, а также озвучить свои оценки итогов выборов и поделиться видением проблем.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Единой России", "на встрече планируется обсудить планы работы партии и реализацию народной программы", с которой единороссы участвовали в думских выборах. Во встрече планируется участие председателя "Единой России", заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил журналистам, что на встрече с главой государства даст критическую оценку практике трехдневного и онлайн-голосования на выборах, которое считает "уничтожением политической системы".

Итоги выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Центризбирком России на заседании в пятницу подвел итоги парламентской избирательной кампании и утвердил результаты выборов в Госдуму. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, им необходимо набрать более 5% голосов, 225 - по одномандатным округам, где кандидату для победы нужно получить больше голосов, чем конкуренты.

Согласно результатам выборов, в Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

"Единая Россия" сохранила уверенное конституционное большинство в Госдуме восьмого созыва, набрав больше 300 мандатов. Это дает ей возможность принимать федеральные конституционные законы фактически голосами только своих депутатов без кооперации с другими фракциями.

Как ожидается, новый состав Госдумы соберется на первое заседание в начале октября.

Выборы глав регионов

Во всех девяти субъектах Российской Федерации, где в этом году проводились прямые губернаторские выборы, действующие главы регионов или временно исполняющие их обязанности победили в первом туре. Это Вячеслав Гладков (Белгородская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Алексей Дюмин (Тульская область), Артем Здунов (Мордовия), Рамзан Кадыров (Чечня), Олег Мельниченко (Пензенская область), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Русских (Ульяновская область), Владислав Ховалыг (Тува).