Лавров обсудил с делегацией стран Персидского залива концепцию безопасности в регионе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с делегацией Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил предложенную Россией концепцию коллективной безопасности в регионе.

"Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике, а также по обновленной российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, - говорится в сообщении МИД РФ. - Отмечена важность укрепления координации между Россией и странами - членами ССАГПЗ в интересах стабилизации обстановки и недопущения эскалации напряженности в этом стратегически важном районе мира".

В министерстве добавили, что в ходе беседы также был рассмотрен комплекс вопросов дальнейшего поступательного развития отношений РФ с государствами Совета сотрудничества, включая созыв очередного заседания стратегического диалога Россия - ССАГПЗ на уровне министров иностранных дел. "Сергей Лавров выразил убежденность в том, что многовекторные связи Российской Федерации с членами этой региональной организации будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран", - отметили в МИД.

Предыдущие контакты руководителей внешнеполитических ведомств России, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Катара состоялись год назад в видеоформате. Тогда стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, арабо-израильское урегулирование, а также безопасность в Персидском заливе.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду. Глава МИД РФ уже провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

25 сентября Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН.