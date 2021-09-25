Посол РФ в ФРГ отверг обвинения лидера "зеленых" в манипуляциях Россией ценами на газ

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Заявления некоторых немецких политиков о том, что Россия якобы манипулирует ценами на газ, вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в опубликованном в субботу комментарии для германского редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland .

"Обратили внимание на высказывания некоторых германских политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие российское руководство и ПАО "Газпром" в якобы невыполнении своих обязательств, искусственном ограничении поставок на европейский газовый рынок, беспрецедентном росте спотовых цен, стремлении "заморозить" европейцев предстоящей зимой и т. д. Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел, по поводу чего уже высказались представители правительства ФРГ и руководство Восточного комитета германской экономики", - указал дипломат.

Нечаев назвал странным то, "что вместо использования общедоступной и легко проверяемой информации в публичное пространство вбрасываются откровенные фейки, а объективный анализ подменяется примитивными антироссийскими вбросами". "РФ всегда безупречно и в полном объеме выполняла свои обязательства и продолжает это делать. За более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как "энергетическое оружие" или "инструмент давления", - подчеркнул посол, добавив, что "Газпром" "строго соблюдает все договоренности". "Концерн не снижал и искусственно не ограничивал продажи газа в ЕС, большая часть которых осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, где цена газа не зависит от текущих конъюнктурных колебаний", - заявил российский дипломат.

Он охарактеризовал как "исключительно успешный проект" сотрудничество России и Германии в газовой сфере и напомнил, что в период перехода на возобновляемые источники энергии ФРГ не обойтись без газа. "Россия готова его поставлять на максимально выгодных условиях. Для этого и строился "Северный поток - 2", - сказал Нечаев.

Обвинения Бербок

В четверг сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, обвинила Россию в манипуляциях с ценами на газ и шантаже в вопросе поставок газа в Европу. Бербок утверждала, что Москва "хочет повысить политическое давление, чтобы скорее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока - 2" и пустить трубопровод в эксплуатацию".

Между тем в Минэкономики ФРГ заявили, что Россия в полной мере выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, а рост цен на топливо связан с различными факторами, в том числе с развитием конъюнктуры в Азии, а также пожарами в Сибири. По словам представителя министерства, "о сознательном злоупотреблении существующими договорами неизвестно".

15 сентября стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м, однако затем снизилась. В понедельник утром цена газа на европейских биржах вновь взлетала выше отметки в $900 за 1 тыс. куб. м. Во второй половине дня этот показатель скорректировался на фоне новостей о том, что норвежская компания Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях сузившегося рынка.

Факторами, оказывающими влияние на цену, опрошенные ТАСС эксперты назвали ситуацию на рынке газа в Азии, погоду в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".