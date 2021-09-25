Путин заявил, что Россия готова к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с IIHF

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Люка Тардифа с избранием на пост президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с организацией по всем направлениям ее деятельности. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

"Со своей стороны готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с Международной федерацией хоккея на льду по всем направлениям ее деятельности", - отметил президент.

Путин в телеграмме пожелал новоизбранному президенту IIHF успехов, доброго здоровья и благополучия, а также отметил его профессиональные заслуги.

"Победа на выборах - убедительное свидетельство вашего высокого авторитета в мировом спортивном сообществе, достойная оценка многолетней работы в совете IIHF", - отметил он.

Тардиф был избран в совет организации в 2012 году и занимал должность казначея. В 2006 году он стал президентом Федерации хоккея Франции, трижды был переизбран на этом посту. Также Тардиф работал в комитете по конкуренции IIHF и председателем финансового комитета федерации.