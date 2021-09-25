Врио главы Дагестана Меликов намерен отказаться от мандата депутата Госдумы

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов, который возглавлял региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму, не планирует оставлять свой пост. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главы республики Низами Гаджибалаев.

"Врио главы региона Сергей Меликов, который возглавлял региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму, не планирует идти в Государственную Думу и будет участвовать в выборах главы Дагестана", - сказал собеседник.

Он добавил, что Меликов является одним из трех кандидатов, которых ранее президент России Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана для избрания на пост главы Дагестана.

Выборы депутатов Госдумы проходили с 17 по 19 сентября. В результате голосования "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату. Также в нижнюю палату прошли пять самовыдвиженцев.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября 2020 года принял досрочную отставку 71-летнего Владимира Васильева, руководившего Дагестаном с октября 2017 года, и назначил врио руководителя республики члена Совета Федерации от Ставропольского края 55-летнего Сергея Меликова.