Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Выборы в нижнюю палату парламента прошли открыто и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.

Что известно о партиях, прошедших в Госдуму

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Президент отметил, что состав Думы определили граждане России, "реализовав свое конституционное суверенное право". "Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке", - подчеркнул Путин.

Путин подчеркнул, что избранные парламентарии - вне зависимости от партийной принадлежности - должны выполнять свои обещания.

"Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", - сказал Путин.

Увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии демократии в РФ, о демократичности избирательных правил и процедур, отметил президент.

Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах, отметив, что партия доказала свое лидерство.