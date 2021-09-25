Жириновский на встрече с Путиным попросил оставить международный комитет Госдумы за ЛДПР

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в нижнюю палату парламента, попросил сохранить пост председателя думского комитета по международным делам за фракцией либерал-демократов и оставить на этой должности Леонида Слуцкого.

"Главный вопрос о председателе комитета по международным делам. Слуцкий Леонид Эдуардович, он здесь присутствует. Мы надеемся, что комитет останется в ведении фракции ЛДПР, и он снова его возглавит", - сказал Жириновский.

Политик заметил, что за последние годы Слуцкий "вырос в одну из наиболее знаковых фигур" российской внешней политики, "работает мягко по форме, но жестко по существу". Лидер ЛДПР подчеркнул, что Слуцкого уважают многие главы государств, "а зарубежные парламентарии готовы ехать за ним и в Крым, и в Сирию", участвовать в новых форматах, которые он предлагает.

Жириновский также попросил президента "ускорить назначение Жигарева Сергея Александровича [депутат Госдумы 7-го созыва] врио губернатора любого из регионов". "Давно этот вопрос в стадии обсуждения", - добавил он.

Лидер ЛДПР полагает, что в ведении его фракции "будет комитет по просвещению [в Госдуме 7-го созыва был комитет по образованию и науке]". "Надеемся, что его руководителем будет утвержден Чернышов Борис Александрович", - добавил Жириновский. Чернышов был избран в Госдуму по партийным спискам, сейчас он занимает пост замруководителя Рособрнадзора.

Жириновский также допустил, что ЛДПР может лишиться поста председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, который в седьмом созыве возглавлял Ярослав Нилов. Политик не исключил, что данный комитет может возглавить избравшийся в Госдуму экс-глава Пенсионного фонда России и бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин. "Может, это разумно, но мы бы не хотели, чтобы уменьшалось количество комитетов у ЛДПР, поскольку избиратели - это одно: количество голосов, проценты. А здесь внутри мы уже можем решать по-другому все эти вопросы", - резюмировал лидер ЛДПР.

Политик также предложил назначить Бориса Пайкина вице-спикером Госдумы.

"У нас <... > такая вакансия - это зампредседателя Государственной думы от ЛДПР. Мы предлагаем Пайкина Бориса Романовича", - сказал он.

Требования к парламентским партиям

Жириновский предложил изменить требования к парламентским партиям на выборах в Думу.

"Установить условия для участия партий в выборах в Госдуму: чтобы численность партии была не менее 100 тыс. членов, [у партии должно быть] не менее 100 региональных депутатов по стране", - сказал Жириновский. По его словам, необходимо поднять уровень тех партий, которые могли бы стать парламентскими.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.