Выборы прошли, время выполнять обещания. Что сказал Путин лидерам партий, прошедших в Думу

Выборы в Государственную думу, состоявшиеся 17-19 сентября, прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке, заявил в субботу президент России Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

Глава государства отметил, что увеличение числа думских фракций говорит о развитии демократии в стране, и напомнил: вне зависимости от партийной принадлежности предвыборные обещания нужно выполнять.

ТАСС собрал ключевые заявления президента на встрече, состоявшейся по видеосвязи.

О прошедших выборах

"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке - в них приняли участие больше половины избирателей страны". "Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил".

О результатах "Единой России"

"А "Единую Россию" поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером".

О выборах в целом

"Выборы - безусловно, важный, знаковый, но лишь очередной этап в жизни каждой партии и всей страны. Впереди напряженная повседневная работа на благо России и ее граждан".

О ситуации в стране

"Выборы проходили на фоне пандемии, снижения реальных доходов людей, нестабильности на мировых рынках. По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все могут сразу почувствовать эту позитивную динамику".

"К сожалению, полностью исключить негативные последствия общемировой пандемии было практически невозможно, <...> и тем не менее с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны".

Об общих задачах

"У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей <...> И нужно, безусловно, повысить темпы роста экономики".

О предвыборных обещаниях