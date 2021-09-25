Путин отверг идею Жириновского про ссылку в Сибирь

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отверг идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского обеспечивать Сибирь трудовыми ресурсами за счет ссыльных, так как это чрезмерно жестокая практика, которая, к тому же, не будет работать.

Свое предложение Жириновский выдвинул в субботу на встрече президента с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва. "Все-таки обеспечивать трудовыми ресурсами с помощью ссылки, наверное, это не наш метод", - указал глава государства, отметив, что "это, как минимум, не будет работать". Кроме того, отметил Путин, "это чрезмерная жестокость". "Нужно создавать современные, интересные, перспективные и хорошо оплачиваемые рабочие места с благоприятной перспективой развития самого производства, и люди поедут. И ссылать не нужно", - сказал президент.

При этом он в целом поддержал Жириновского в том, что Сибирь необходимо развивать. "Что касается развития Сибири и идей по точкам роста, которые там можно и нужно создавать, то это, безусловно, в правильном направлении идея, мы вместе будем думать о том, как это сделать", - сказал президент.