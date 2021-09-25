НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил за госзаказ в СМИ, пояснив, что важно увеличивать количество информации о реальной жизни страны вместо "ковыряния в грязном белье элит".

"Нужно больше информации о реальной жизни страны, не какие-то там ковыряния в грязном белье каких-то там элит, а именно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов", - сказал глава государства в субботу на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.

"То, что называется госзаказом, это точно по-современному нужно и можно обеспечить", - добавил президент.