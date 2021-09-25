Путин отметил, что ликвидация ГАИ в одной из соседних стран не решила проблему взяток

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Предложение о возможной ликвидации Рособрнадзора нужно хорошо обдумать и, вероятно, просто внести изменения в функции ведомства, заметил президент России Владимир Путин, приведя в пример безуспешную ликвидацию ГАИ в одной из соседних с РФ стран.

"Ликвидировать все можно. В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну и что толку, взятки начали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции", - сказал Путин в субботу на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, комментируя предложение председателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева ликвидировать Рособрнадзор.

По словам президента РФ, "здесь повнимательнее надо посмотреть", понимая, что "кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступным и качественным везде, на всей территории страны", и, "может быть, внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать".